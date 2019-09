Jacquy Betticher

BULLE

C’est dans la quiétude de la musique que Jacquy s’en est allé le soir du 28 juin. Une messe en son souvenir a lieu dimanche 15 septembre à 19 h en l’église de La Tour-de-Trême.

Jacquy est né durant l’hiver 1944 à Orsonnens, dans la famille de Clotilde et Rémy Betticher, alors boulanger du village. Accompagné de ses deux chères sœurs Pierrette et Marie-Antoinette, il fera ses premières années dans la Glâne avant de déménager à La Tour-de-Trême.

Il a ensuite travaillé comme ébéniste dans diverses menuiseries locales durant vingt-cinq ans, tout en aidant son papa, alors représentant chez Just, à préparer les paquets pour les clients. En 1981, à la retraite de son papa, Jacquy devient à son tour monsieur Just. Il sillonnera son secteur tant aimé et tout particulièrement son cher…