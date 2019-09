Jean-Marc Berset 25e de la course en ligne

HANDBIKE



A Emmen, aux championnats du monde de paracyclisme, Jean-Marc Berset a pris le 25e rang de la course en ligne longue de 66,6 kilomètres. Dimanche, il a terminé à onze minutes du vainqueur, l’Allemand Vico Merklein (1 h 43’53). Son comparse suisse Heinz Frei a fini 5e, à seulement quatre secondes du lauréat. Avec une disqualification en contre-la-montre et cette 25e place (sur 37 concurrents) dans la course en ligne, Jean-Marc Berset (59 ans) n’aura pas atteint ses espérances de top 10 aux Pays-Bas.