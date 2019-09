Jean-Marc Berset ne termine pas le contre-la-montre

Engagé aux championnats du monde de paracyclisme aux Pays-Bas, Jean-Marc Berset n’a pas terminé le contre-la-montre d’hier, la faute à une erreur de parcours. «En trente ans de compétition je n’ai jamais vu ça», rapporte, au bout du fil, le Bullois de 59 ans. «Aujourd’hui, le staff de la fédération est composé de plein de monde, mais au final on ne sait pas trop ce que font ces gens. Résultat, quinze secondes avant mon départ, je n’avais pas encore reçu mon dossard et mes roues n’étaient pas gonflées. Quelqu’un me l’a apporté en catastrophe et j’ai finalement pu coller mon dossard juste avant de m’élancer. Au premier tour, j’étais un peu à la ramasse, mais je suis revenu par la suite. Le parcours était composé de deux boucles que nous avions parcourues plusieurs fois à l’entraînement.…