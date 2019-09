Jeff Lemire, forgeron de l’improbable

Depuis une dizaine d’années, le Canadien a imposé sa vision de la BD américaine, entre hommage et renouveau, à l’image de l’étonnant Black Hammer.



ROMAIN MEYER

Un être mi-humain mi-animal errant dans un monde dévasté (Sweet Tooth), une famille bourgeoise en déclin hantée par la mort du fils cadet (Royal City), une grange noire apportant mort et folie dans une petite ville (Gideon Falls) ou encore une histoire d’amour à travers l’espace et deux millénaires (Trillium)… Jeff Lemire a l’imagination foisonnante. Scénariste et parfois dessinateur, le Canadien aime prendre les chemins de traverse: histoires familiales ancrées dans des petites villes de la campagne nord-américaine, récits de science-fiction ou postapocalyptique, fantastiques…

Rien ne semble retenir l’esprit de ce créateur…