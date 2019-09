L’Amérique du Sud au fil de l’eau et de l’histoire

Patrick Deville

AMAZONIA

Seuil, 304 pages

Il donne l’impression d’avoir tout lu et voyagé partout. Il ne s’en vante pas, mais s’appuie sur ses connaissances et son vécu pour retracer l’histoire de la région qu’il traverse. Patrick Deville remonte le fleuve Amazone avec son fils, âgé de 29 ans. Son Amazonia prend la forme d’un tourbillon étourdissant, où l’on peine parfois à suivre ce guide, aussi passionné soit-il. Au cours de cette traversée de l’Amérique du Sud surgissent souvenirs et personnages historiques, qui créent une grisante fresque du sous-continent à travers les époques.

A la fois déboussolé et ravi, le lecteur croise aussi bien Aguirre que Cendrars, Darwin et Humboldt que Michaux et Hertzog. Ce roman étrange nous ballotte à travers l’histoire et la géographie, de Manaus à…