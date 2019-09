L’Highline «au vert»

HIGHLINE. Pour la sixième année consécutive, les funambules du slackline prendront possession du sommet du Moléson à l’occasion du Highline Extrême. De ce jeudi à dimanche, six lignes (de 45 à 477 m de long) seront à disposition de la trentaine d’athlètes invités et venus de tous horizons. S’y déroulera comme à l’accoutumée une compétition – la Master of Trick-Highline – où les engagés seront jugés sur «l’exécution et la fluidité de leurs figures, mais aussi leur diversité», précise Antoine Jacquat, responsable médias de l’événement. Les qualifications se dérouleront demain vendredi (de 13 h à 16 h), la finale samedi dès 13 h. Mais cette manifestation ne se résume pas à sa seule compétition. Des shows sportifs et musicaux rythmeront les quatre jours. En nouveauté cette année, une pièce…