La Cousimbertical s’adapte pour sa 4e

Unique course verticale dans le canton, la Cousimbertical tient ce samedi sa 4e édition entre le Pratzey (à Treyvaux, derrière la scierie) et le chalet du Cousimbert. Soit une montée de 3,3 kilomètres pour 733 mètres de dénivelé positif, réalisée l’an dernier en un temps record de 28’38 par le Fribourgeois Térence Risse (absent ce samedi). Unique changement pour cette édition, son format. Après l’épreuve réservée aux populaires et marcheurs à 10 h 30, la course «élite» partira à 11 h avec un départ unique, et non plus en contre-la-montre individuel. «Cela simplifie le chronométrage et nous permet d’en diminuer les coûts, relève Edmond Kolly, cofondateur avec Philippe Schuwey. Et peut-être aussi que la course sera plus rapide avec un peloton “groupé”.»

Limitée à 100 participants en raison…