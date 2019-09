La gare d'Enney sera rénovée

La mise à l'enquête a paru dans la Feuille officielle de vendredi et les travaux devraient commencer au printemps 2020 pour le chalet. "En ce qui concerne les voies, les démarches adminsitratives prennent du temps. Avant 2021, rien ne devrait être modifié, poursuit Stéphane Berney. La longueur du quai mesurera 120 mètres et aura un accès de plain-pied aux wagons." Coût de l'opération: 750 000 francs pour la rénovation et la transformation du chalet et 3,5 millions de francs pour le renouvellement des infrastructures ferroviaires.