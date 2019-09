La loupe à reformuler le monde

La Mine

ENCYCLOPÉDIE NON EXHAUSTIVE DE SAVOIRS APPROXIMATIFS

Delcourt

Le voilà enfin, le livre qui explique tout sur tout. Avec son Encyclopédie non exhaustive de savoirs approximatifs, La Mine donne des informations de première nécessité pour décrypter le monde. Ou pas. Reprenant la forme des fiches encyclopédiques (la couverture détourne le célèbre logo de Larousse), l’auteur belge revisite les catégories classiques du savoir (art et culture, histoire, vie moderne, sport, faune et flore…) pour mieux les détourner, les confronter à l’absurde.

A travers ces entrées qui ont d’abord été publiées sur le net, La Mine, accessoirement docteur ès lettres et universitaire, joue avec la culture de façon intelligente et originale. De carambolages improbables ou d’expressions prisent au pied de la…