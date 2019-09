La montagne, indispensable

Marianne Dubuis découpe depuis quarante ans. Pour elle-même, pour sa famille, pour des clients privés, pour la marque Cailler ou pour un horloger genevois. Avec son crayon et ses ciseaux, elle cisèle les paysages, les arbres et les personnages dans un seul objectif: partager des émotions.

SOPHIE ROULIN

Assise à sa table de travail, Marianne Dubuis admire la Gummfluh, le Rocher plat, le Rubli… «Je ne peux pas me passer des montagnes!» On les retrouve d’ailleurs dans presque tous ses découpages. Un art auquel Marianne Dubuis s’adonne depuis quarante ans. Une exposition marque cet anniversaire. Intitulée Quintessence, elle réunit 59 œuvres récentes dans la galerie d’un autre découpeur, à Blankenburg (BE), près de Zweisimmen. «J’ai besoin du lac aussi. J’ai grandi au bord du Léman, sur la…