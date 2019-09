La suite à Romont, la classique en tête

Quatre jours après la fin du Groupe E Tour, bon nombre de coureurs se retrouveront ce dimanche déjà à la Montagne-de-Lussy, pour la Course en forêt de Romont. Organisée par le CA RC Romont, cette épreuve proposera son traditionnel parcours de 14,7 kilomètres, en deux boucles. Un tracé qui s’impose année après année comme LA référence chronométrique pour Morat-Fribourg, le 6 octobre prochain. «C’est principalement ce qui fait le succès de notre course, où beaucoup de coureurs viennent se tester», apprécie Marcel Wider, fondateur et président de l’épreuve bientôt quarantenaire. Si le record de participation (803 inscrits) ne sera pas battu, plus de 700 athlètes sont attendus ce dimanche pour cette manche de la FriRun Cup et de la Coupe La Gruyère. «On est très contents de la réussite de…