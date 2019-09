La Tour/Le Pâquier remporte le Dousse-Morel

Le Mémorial Dousse-Morel, qui met à l’honneur la relève gruérienne chaque année depuis 1985, a profité de la météo clémente de samedi. En tout, plus de 480 juniors E et F ont participé au tournoi à Gumefens. En comptant les parents et spectateurs, il y avait «entre 1000 et 1500 personnes» aux Marais. Le président d’organisation Nicolas Messerli est comblé. «Tout s’est bien déroulé, il n’y a eu aucun souci. Nous avons eu beaucoup de chance avec le temps, même s’il a fait froid le matin.» Que ce soit chez les juniors E ou F, c’est une équipe de La Tour/Le Pâquier (photo) qui a remporté le tournoi. Respectivement face à Bulle et Riaz en finale. La prochaine édition du Mémorial Dousse-Morel aura lieu le 12 septembre 2020, à Vuadens. MS