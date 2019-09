Le centre de stockage sera construit à Givisiez

Le futur centre offrira des espaces de stockage à la Bibliothèque cantonale et universitaire, aux archives de l'Etat, au Musée d'histoire naturelle, au Service archéologique, au Service des biens culturels, au Musée d'art et d'histoire, au Musée romain de Vallon, au Vitrocentre et Vitromusée de Romont et au Château de Gruyères. Un concours d'architecture sera lancé cette semaine. Selon le calendrier actuel, le centre pourra ouvrir en 2023. La BCU ne pouvant attendre, une partie de ses réserves sera stockée à Romont dans l'ancienne usine Tetra Pak.

Développement dans notre prochaine édition.