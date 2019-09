Après une séance de Conseil général aux discussions vives, le législatif de Rue a accepté par 15 oui contre 11 non de baisser l'impôts sur les personnes physiques de 83 à 79% et l'impôts sur les personnes morales de 83 à 48%. Ce qui constitue une perte de masse fiscale de 140'000 francs par an.