Mark Kaminsky, renvoyé du F.B.I., est contacté par Shannon, son ancien patron, qui lui promet sa réintégration s’il exécute le «parrain» responsable de la mort de son fils. Mark change d’identité et s’infiltre à Chicago sous le nom de Brenner chez Rocca et Patrovita, qui règnent en maître sur tous les trafics. Il réussit à prendre de l’importance dans le clan et mène en même temps son enquête... Samedi, à 20 h 45, sur RTL9