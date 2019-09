Après quatorze ans passés à la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), le médecin cantonal Chung-Yol Lee prend sa retraite. Il quittera ses fonctions à la fin du mois de février 2020. Dans un communiqué, la DSAS souligne ses compétences qui ont notamment permis de développer la prévention, la promotion de la santé et la surveillance des aspects médicaux dans les institutions de santé du canton. L’intensification de la collaboration avec le Tremplin, le Radeau et le Torry a mené à une meilleure coordination de la prise en charge des personnes souffrant d’addictions.