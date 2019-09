Le sentier du lac entame sa mue

"Nous ne pouvions plus attendre, car les passerelles et les aqueducs, construits entre 2012 et 2015, deviennent pourris", explique Dominique Macheret, président de l'ASLG et syndic de Botterens. Les travaux commenceront dès cet hiver et les nouveaux ouvrages se composeront d'une structure métallique. Un autre projet d'envergure devrait voir le jour d'ici deux ou trois ans. "L'Union fribourgeoise du tourisme nous a suggéré de penser à une alternative pour éviter que les piétons n'empruntent la route cantonale à Pont-la-Ville. Comme il n'y a que des rochers dans ce secteur, la seule possibilité est de placer une passerelle d'une longueur de 120 mètres." Une solution qui a un coût. "Environ 350 000 francs, j'espère trouver un sponsor privé."