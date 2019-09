Le syndrome du mal classé

Richemond - La Roche/Pt-la-Ville 5-3 (2-1) Buts: 13e Faria (1-0), 23e Zambelli (1-1), 27e Weyermann (2-1), 68e Samuel Brodard (2-2), 73e Rigolet (2-3), 88e Claudel (3-3), 89e Xhokli (4-3), 94e Faria (5-3).

La Roche/Pont-la-Ville: Zimmermann; Duplain, Kubecek (90e Rausis), Clément, Moullet; Julien Brodard (62e Bourquenoud), Samuel Brodard; Kolly, Rigolet, Zambellli (78e Marthe); Richoz. Entraîneur: Guillaume Chassot.

«C’est la même histoire qui se répète: on joue bien, on se procure des occasions, on mène ou alors on est à égalité, mais on rate des occasions et on encaisse en fin de match. C’est dur.» A entendre son entraîneur Guillaume Chassot, La Roche/Pont-la-Ville souffre actuellement de tous les maux d’une équipe mal classée. Elle n’arrive pas à conclure ses bonnes séquences et se…