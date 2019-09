Le Tour du canton s’achève demain à Charmey

Charmey accueille ce mercredi la sixième et dernière étape du Tour du canton. Au menu, un contre-la-montre de 21 kilomètres (280 m de dénivellation), qui part depuis la déchetterie de Charmey pour rejoindre le départ de la télécabine. «Les coureurs grimpent jusqu’à Bellegarde, tournent au rond-point avant de revenir sur Charmey, détaille l’organisateur Ludovic Circelli. La difficulté, en plus de la montée, sera de garder du jus pour la descente où les plus rapides iront jusqu’à 60 km/h.» Selon la météo, une cinquantaine de cyclistes sont attendus demain. «Le premier départ est donné à 18 h et les participants partiront à une minute d’intervalle. Il sera possible de s’inscrire sur place de 16 h 45 à 17 h 45, à l’Enclume.»