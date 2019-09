Le Tour du canton sur la bonne pente

Trois jours après l’étape de Grandvillard, le Tour du canton a vécu sa sixième et dernière course mercredi, à Charmey, où s’organisait un contre-la-montre long de 20,7 km. C’est le jeune espoir gruérien Guillaume Gachet (Pédale bulloise) qui a signé le meilleur chrono en 27’36. Chez les dames, la victoire est revenue à Laura Colliard (Riaz, 32’33), comme trois jours plus tôt.

Si le classement général final qui figure sur le site de l’Union cycliste fribourgeoise doit encore être corrigé, un bilan peut déjà être dressé par le responsable de la Commission route Serge Biolley, qui a vu une petite centaine de coureurs s’aligner sur l’ensemble des épreuves. «Par rapport aux 35 ou 40 participants enregistrés il y a quatre ans, le Tour 2019 confirme le trend positif constaté la saison…