Le Trail du Mouret se développe encore

Un parcours principal «alpin et escarpé», un Maxicross plus populaire, des courses pour enfants et une certaine philosophie: le Préalpes trail du Mouret devrait séduire.

TRAIL. La compétition ne vivra que sa troisième édition dimanche, mais le Préalpes trail du Mouret a déjà tout d’une grande manifestation. Si les inscriptions ont été bloquées à 838 durant la semaine, une vingtaine de dossards par catégorie seront encore distribués cet après-midi entre 17 h et 19 h au Centre sportif du Mouret, où aura lieu la première remise des dossards pour les inscrits, ou demain matin dès 6 h. «Ce sera premier arrivé, premier servi», précise le président d’organisation Xavier Demeulemeester.

Un président dont la manifestation s’avère variée, réfléchie et ouverte à tous. «Le trail est devenu tendance,…