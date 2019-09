Les candidats du Sud au National à l’Univers@lle

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Ce soir à 19 h, un débat public opposera douze candidats du Sud fribourgeois au Conseil national à l’Univers@lle de Châtel-Saint-Denis. Organisé par la Jeune Chambre internationale de la Veveyse, il sera modéré par Serge Gumy, rédacteur en chef de LaLiberté. Les politiciens s’exprimeront sur trois thèmes: la numérisation de l’économie, dont la 5G, la politique climatique et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Romain Collaud représentera le Parti libéral-radical (PLR), Nicolas Pasquier Les Verts, Pierre Mauron et Nathalie Déchanez le Parti socialiste (PS), Jean-Luc Mossier et Marie-France Roth Pasquier le Parti démocratechrétien (PDC) et Roland Mesot l’Union démocratique du centre (UDC). Plusieurs candidats des listes jeunes prendront également…