Les Gruériens s’illustrent sur la scène nationale

TIR AU PISTOLET. Thoune était le théâtre samedi de la 36e finale du championnat de Suisse de groupes au pistolet à 25 m. La formation de Bulle-Grevîre a pris le 10e rang avec 1096 points. Les tireurs gruériens (Jean-Jacques Mornod, Lucas Jaquet, Marc Carrillo et Marc Rime) ont fait mieux que l’an passé où ils avaient récolté une 11e place. Le dimanche, à Möhlin (AG) se déroulait la préparation au Tir fédéral en campagne. Si aucun élite bullois ne s’est qualifié, deux juniors ont validé leur billet pour la phase finale, Nathan Jaquet et Noé Brodard. Après leurs derniers tirs, ils ont terminé respectivement 9e et 16e.