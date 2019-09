La diminution du nombre et de la diversité des insectes inquiète. Pour leur deuxième Journée suisse des insectes, les associations Birdlife et lnsect-Respect montrent qu’il est possible et nécessaire d’agir à de nombreux niveaux.

XAVIER SCHALLER

Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi», chantaient Les Inconnus. En 1991, l’idée faisait rire. Beaucoup moins aujourd’hui, où de nombreux scientifiques tirent la sonnette d’alarme concernant la raréfaction des petites bêtes à six pattes.

En mai, l’association Pro Natura lançait la campagne «Ensemble contre la disparition des insectes!» Jeudi, Birdlife et Insect-Respect (lire ci-dessous) ont organisé leur deuxième Journée suisse des insectes, réunissant trois cents participants à Aarau pour des conférences et des ateliers. Rencontre…