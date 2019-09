Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

FRANCE2, MARDI, À 21 H 05

Adriana Karembeu et Michel Cymes s’emparent d’un thème de santé prépondérant: comment aider efficacement le corps à éliminer ses déchets, pour rester en pleine forme et en bonne santé le plus longtemps possible? En effet, le corps humain s’encrasse, du fait des polluants présents dans l’environnement, mais aussi des cellules qui produisent elles-mêmes des toxines pour pouvoir fonctionner. Adriana et Michel font analyser par un physicochimiste des denrées achetées au supermarché… ■