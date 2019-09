Dominique Potard

LE RETOUR DE CLINT EASTWOOD

Guérin, 192 pages

«Le Peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix est intervenu hier matin pour tenter de porter secours à un inconscient descendu en rappel dans le moulin de la Mer de Glace, profond puits situé au centre du glacier et creusé par les eaux de fonte.» Ce «fou complet» était «pieds nus et simplement vêtu d’un costume de bain»… Après Le port de la Mer de Glace – qui avait créé une petite révolution dans la littérature de montagne – et Trois coqs sur la banquise, on retrouve les héros de Val-Misère («hameau oublié en amont de Chamonix») et Clint Eastwood («personnage cosmique au physique de Géronimo. Porté disparu depuis une descente des Drus»).

Ces délirantes aventures d’une poignée de pochtrons sont toujours aussi…