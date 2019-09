SAMEDI

VTT. Open Bike Haute-Gruyère à Grandvillard. Courses des enfants dès 9 h 30, course élites à 13 h 50.

DIMANCHE

Course à pied. Course en forêt de Romont, dès 9 h 15 à la Montagne-de-Lussy pour le walking, puis la course adaptée. Catégories principales à 10 h, puis autres départs dès 10 h 20.

Automobilisme. Course de côte Châtel-Saint-Denis-Les Paccots, manches course de 10 h 45 à 12 h, puis de 13 h 30 à 17 h 30.