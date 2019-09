SAMEDI

Automobilisme. Slalom de clôture sur la place d’armes de Drognens, courses régionales. Essais dès 7 h 30, manches course dès 13 h 15.

VTT. Course populaire VTT-24 à Château-d’Œx. Départ à 12 h, arrivée vingt-quatre heures plus tard. Randonnées e-bike non chronométrées entre 10 h et 13 h.

DIMANCHE

Automobilisme. Slalom de clôture sur la place d’armes de Drognens, courses nationales. Essais dès 7 h 30, manches course dès 13 h 15.

Trail. Préalpes trail du Mouret, diverses catégories, départs dès 7 h 30 au Centre sportif.