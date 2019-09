née Moleyres

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Entourée par sa famille, Marcelle Pilloud s’est éteinte le 21 août à la Maison St-Joseph, à Châtel-Saint-Denis. La cérémonie d’adieux a eu lieu en la chapelle du home, le 23 août.

Marcelle naquit un jour de Fête des mères, le 10 mai 1936 à Saint-Martin. Issue d’une famille de huit enfants, elle grandit dans l’amour, le bonheur et la joie de ses frères et sœurs et des petits plaisirs de la vie: cueillette, élevage, couture.

Elle fut sommelière et c’est ainsi qu’elle rencontra Denis Pilloud, lors d’un après-midi de 1956 au Café des bains. Leur histoire commença sur un coup de foudre, et donna lieu à un beau mariage. Ils eurent trois enfants: Roland, André et Josiane. Epouse dévouée, maman attentionnée, femme volontaire, stable et forte, Marcelle ne se…