Mathilde Gremaud médaillée de bronze aux X-Games d’Oslo

Pour sa première compétition de la saison, Mathilde Gremaud (photo) a pris le 3e rang du big air des X-Games, samedi à Oslo. En Norvège, elle a proposé aux juges sa nouvelle figure, un Switch Double Cork 1260 (double salto avant avec triple rotation et demie). Deuxième après son premier passage, la Rochoise de 19 ans n’a pas réussi à faire mieux lors de ses deux runs suivants. Un Switch left 720 mal posé et une chute l’ont privée de médaille d’or ou d’argent. Avec 64,66 points, elle a été devancée par la Française Tess Ledeux (82,66 points) et la Suissesse Giulia Tanno (74,99 points). Prochaine compétition en novembre pour la Gruérienne.