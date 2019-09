A propos du dentiste de garde.

Au mois de juillet dernier, mon papa souffrait de maux de dents. Sans hésiter, je téléphone au numéro de garde qui se trouve dans La Gruyère du samedi. Quelle ne fut alors pas ma surprise d’apprendre qu’aucun dentiste n’est de piquet pour Bulle et la Gruyère le week-end. Chers lecteurs, vous saurez qu’il vous faut vous déplacer à Fribourg et payer tout de suite.



Paul Heimo et Chantal Pasquier, Bulle