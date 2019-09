Paradis bientôt condamné

Le photographe fribourgeois Tomas Wüthrich publie DoomedParadise, le fruit d’un reportage de longue haleine dans la forêt humide des Penans, sur l’île de Bornéo. Des images d’une force émotive et d’une beauté incroyable.

CHRISTOPHE DUTOIT

Il existe, sur l’île de Bornéo, une peuplade nomade qui vit dans la forêt humide, qui chasse à la sarbacane, qui mange des calaos ou des tortues de rivière et qui voit son territoire subir des déforestations massives au profit de plantations d’huile de palme. Il y a plus d’une trentaine d’années, les Penans ont déjà été mis en lumière par l’activiste et écologiste suisse Bruno Manser, disparu en Malaisie en 2000.

«Je suis allé voir les Penans la première fois pour un reportage pour le magazine Beobachter.» Au milieu de ses images exposées au…