Pas de crédit complémentaire pour l'extension de l'école

«La croissance des effectifs dépasse largement les projections», a expliqué Daniel Blanc, conseiller communal en charge des écoles. A peine l’extension terminée, toutes les classes seraient déjà occupées et l’école pourrait à nouveau être à cours de locaux dès 2021. C'est pourquoi les travaux en cours dans l'un des anciens bâtiments ont été arrêtés et une surélévation d'un étage a été demandée aux architectes.

Le Conseil général a pris acte du constat et n'a pas remis en cause la modification du projet, ficelé en urgence durant l’été. Mais il a bloqué sur le montant demandé et sur la manière de procéder. Le groupe PS et indépendants a déposé une motion d’ordre pour demander un report du vote, le temps de compléter le dossier. Par 16 voix contre 12, les conseillers généraux ont décidé qu’ils traiteront cet objet lors de la séance du budget de décembre. Le Conseil communal craint que ce report ne fasse perdre une année aux travaux et que les nouvelles classes ne soient pas disponibles à la rentrée 2020.