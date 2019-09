Pas de piste VTT dans la forêt de Vaucens

A propos du projet de piste VTT dans la forêt de Vaucens, à Bulle (La Gruyère du 24 août).

Ancienne vététiste, maintenant avec un e-bike, j’estime que nous avons assez de possibilités de pratiquer notre sport ailleurs, sans attaquer la faune et la flore de la forêt de Vaucens. Il y a des kilomètres de pistes sur les Monts-de-Riaz, Marsens et Sorens, il y a des pistes en Bouleyres, il y a la piste de descente à La Berra, il y a la piste le long de la Sarine, etc.

Pourquoi vouloir s’attaquer à un petit bout de forêt qui assure le passage des cerfs et des chevreuils, qui offre un havre de paix pour les oiseaux et les petits mammifères? Et déranger les habitants et propriétaires de ce petit coin tranquille? Pour plaire aux «jeunes»? Et les problèmes de parcage? Les jeunes «sportifs», selon…