Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 15

Deuxième étape de son périple en VTT, Matthieu Fournier nous emmène de Laufon à Delémont. Au sommaire: un premier portrait d’un passionné des roses suivi d’une saison à l’alpage avec deux bergers, une Neuchâteloise et un Français, auxquels la sécheresse joue des tours.

La vie en roses

Orgueilleuse, coquette et exigeante, la rose fit découvrir au Petit Prince que l’amour pouvait avoir des épines. La rose suscite aujourd’hui encore la passion. Celle de l’horticulteur, formateur, chroniqueur et président du groupement des obtenteurs de la fédération mondiale des sociétés de roses. Rien que ça… mais plus encore. Son regard poétique et pointu nous fait découvrir la planète des roses.

Transhumance

La saison d’alpage touche à sa fin. Après un été passé avec plus de…