Pixels et caetera

DÉCHIRURE. Pas de bol pour celui qui a déchiré cette affiche de l’UDC: sous l’image de la pomme dévorée par les vers, inspirée de la propagande nazie, il a découvert une belle photographie de montagne, publicité d’une marque de vêtements et accessoires de sport. Au premier coup d’œil, avec un peu d’esprit critique, on voit bien que tout est exagéré: la montagne idéalisée qui s’offre au jeune homme solitaire aussi bien que l’Union européenne et les autres partis politiques diabolisés en vers dans le fruit suisse. Mais que reste-t-il de l’esprit critique? Et qui a écrit «No more fascism!»? Avant ou après la déchirure? Dans la presse écrite, ce n’est pas mieux. Prenons l’annonce des candidats fribourgeois de l’UDC pour les élections fédérales: «Le modèle suisse est trop précieux pour être…