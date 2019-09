Pixels et caetera

AUTOUR DE LA TABLE DE LA CUISINE.

A nouveau, enfin, un repas animé à la maison! On s’oppose, on boit du rouge, on fume (sur le balcon). Les temps à venir, pour B., peuvent se résumer ainsi: le futur sera marqué par le scrupule d’agir face à la nature, ce scrupule devant être compris dans son sens moral et nous conduira donc vers l’intolérance, le fanatisme, le sang. Qui nous dit, annonce gravement B., que le commandement moral de sauver la planète ne nous imposera pas d’éliminer physiquement ceux qui s’y opposent? F., lui, en a déjà marre de ces grèves de jeunes pour le climat et de ce discours individualiste – mon geste pour la planète – qui n’est que l’intégration au plus profond de soi de la pensée libérale, comme si l’appel à la responsabilité individuelle n’était pas le meilleur…