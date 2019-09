Pour découvrir ce sport à Romont

PATINAGE ARTISTIQUE

Le Club Fribourg Romont organise plusieurs sessions d’entraînements découvertes pour celles et ceux qui souhaiteraient tester le patinage artistique. Rendezvous est donné à Romont les jeudis 19 et 26 septembre, de 16 h 30 à 17 h 30. Les mêmes initiations sont prévues à Fribourg, à la BCF Arena, les vendredis 20 et 27 septembre, de 16 h 15 à 17 h 15. Les personnes intéressées doivent être sur place 15 minutes avant le rendez-vous, des patins seront à disposition. Informations sur www.cpfr.ch.