Pour l’élite suisse, le GASF a vu les choses en grand

PAR MAXIME SCHWEIZER

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. Laurent Bovet s’impatiente. «Ces championnats de Suisse s’annoncent grandioses!» Le président et fondateur du Groupement artistique du Sud fribourgeois (GASF) n’attend plus que samedi pour lancer les festivités à Romont. «Les gymnastes ne pourront pas se cacher, car les championnats du monde ont lieu en octobre et les jeux Olympiques l’année prochaine.» Spectacle garanti ce week-end au Bicubic (lire ci-contre).

Créé en 2005, le GASF a toujours tenu à organiser une compétition d’importance à intervalles réguliers. «Nous avons accueilli les championnats fribourgeois, les romands, les juniors suisses… Il ne nous restait plus qu’à organiser ce grand rendez-vous national.»

Plus de 40 gymnastes

Fort de 40 jeunes athlètes et 17 entraîneurs, le GASF est…