Pour lui, la montagne avant la compétition

Simon Sauteur a remporté haut la main, dimanche, le Préalpes trail du Mouret. Au terme des 50 kilomètres, le Riazois a relégué son dauphin à plus d’un quart d’heure. Succès de la Neuchâteloise Laurence Yerly sur le grand parcours et de la Romontoise Vanessa Pittet sur le 30 km.

GILLES LIARD

TRAIL. Simon Sauteur a souffert de crampes dans la dernière descente. Certes. Mais, à l’arrivée, nulles traces, hormis la gadoue qui garnissait ses mollets et ses chaussures. Même son visage, serein, n’exprimait aucun rictus au terme de 50 kilomètres et 2800 mètres de dénivelé menés tambour battant autour de La Berra. Tour bouclé en moins de six heures. Son dauphin, Timothée Meige, du Pâquier, franchira la ligne d’arrivée un quart d’heure plus tard.

Et dire que le Riazois s’était coltiné…