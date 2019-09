Près de 900 coureurs en lice ce mercredi à Grandvillard pour le final du Groupe E Tour

Pour la troisième fois, le Ski-club de Grandvillard organise une manche du Groupe E Tour ce mercredi soir. Près de 900 coureurs sont attendus sur la place du camp militaire à Grandvillard pour cette cinquième et dernière étape. Les courses enfants débuteront dès 16 h 30, la course adulte, elle, partira à 19 h pour 11 kilomètres «bien vallonnés» selon Vincent Raboud. «Cette finale, qui est la plus longue étape du circuit, s’annonce bien engagée, poursuit le président du ski-club. Après 2016 et 2017, il était important pour la société d’accueillir à nouveau le Groupe E Tour et offrir ainsi une course dans la région.» Leader du classement général avec près de trois minutes d’avance, la Gruérienne Steffi Trachsel (Crésuz) devrait être couronnée au classement général ce mercredi. Côté…