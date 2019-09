Près de cent kilos de poissons morts après une pollution au lisier

CHÉSOPELLOZ

Hier matin, du purin s’est déversé dans les eaux claires à Chésopelloz, provoquant la pollution de La Sonnaz jusqu’au lac de Schiffenen. «Une centaine de kilos de poissons ont déjà été découverts morts, communique la police. Tout l’écosystème aquatique a été touché.» En collaboration avec le Service de l’environnement et le garde-faune, les agents dépêchés sur place vers 9 h ont pu déterminer que la source provenait d’une exploitation agricole. Son purin était transporté via une ancienne canalisation qui présentait un défaut. L’intervention des pompiers du CR Fribourg ainsi que d’une entreprise de vidange a été nécessaire pour nettoyer et purger la canalisation.