Première victoire régionale à 17 ans

Le Staviacois Romain Collaud a enlevé la première fête alpestre de La Berra, dimanche, en battant en finale le régional de l’étape Quentin Hayoz, devant près d’un millier de curieux. Belle réussite.

GILLES LIARD

Les effluves fédéraux de Zoug dissipés, la lutte a renoué avec ses racines, dimanche sur les flancs de La Berra. Le Club des lutteurs de la Haute-Sarine organisait sa première fête régionale alpestre. Initiative sympathique et réussie, en regard de l’engouement des quelque mille spectateurs. «A l’invite de Didier Kilchoer, directeur des remontées mécaniques de La Roche et ancien lutteur de notre club, nous avons décidé d’organiser cette fête à La Berra. Dans un but promotionnel en premier lieu», expose Christian Kolly, vice-président du club sarinois.

Vingt-quatre lutteurs actifs…