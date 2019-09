Rémi Bonnet chute en Ecosse, mais se qualifie pour la finale au Népal

COURSE DE MONTAGNE

En l’absence de l’Espagnol Kilian Jornet et de l’Italien Davide Magnini, il y avait un coup à jouer en Ecosse pour Rémi Bonnet, qui participait à la sixième et dernière étape de la Golden Trail Series. Hélas, en chasse du futur vainqueur français Nadir Maguet (3 h 15 pour 29 km et 2600 m de dénivelé), le Charmeysan a chuté dans une descente. Il s’en sort sans blessure, mais devra opérer un ou deux jours de repos. Neuvième du classement général, Rémi Bonnet est qualifié pour la grande finale des Series le 26 octobre (les 10 premiers ont obtenu leur ticket). Joli déplacement en vue pour le Charmeysan, puisqu’il aura lieu au Népal.