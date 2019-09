Résolument verts, mais malins

A propos de politique climatique.

Le poil à Greta donne de l’urticaire à nos politiciens en herbe, en mal de coupole dorée. Déjà en campagne, ils abusent du papier de nos chères forêts qui n’ont encore pas noirci au CO2. A peine revenus hâlés des Maldives, nos candidats, encore shootés au kérosène, courent après la glace blanche estivale, tout en attendant et en redoutant les frimas gris de l’hiver suisse! Sauf le parti à la pomme rouge d’automne, laquelle (lequel?) aiguise les appétits des vers et des bleus; le bon justicier Guillaume, désœuvré, rit sous cape! Pour éviter les combats futurs entre les gilets jaunes de nos campagnes et les verts des villes brunis par le soleil de l’Asie, que faire?

Remplaçons toutes les centrales nucléaires qui polluent honteusement à la vapeur chaude et…