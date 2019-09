Siviriez respire, La Roche coule

Dans le duel des mal classés de 2e ligue disputé à La Roche samedi soir, Siviriez s’est relancé en s’imposant 3-1. Les Gruériens, incapables de tenir un score, sombrent un peu plus.

JONAS RUFFIEUX

Le coup de sifflet final retentit. Guillaume Chassot, dépité, quitte précipitamment le terrain. L’entraîneur gruérien sera remplacé à l’analyse de ce match par son assistant, Yannick Marchon, tout aussi penaud. «C’est chaque fois le même scénario. On mène au score, avant de perdre nos moyens et de nous écrouler… On commet des erreurs individuelles bêtes, on n’arrive jamais à se mettre à l’abri.»

Les temps ne sont pas roses, et il s’agit d’un euphémisme, du côté de La Roche/Pont-la-Ville. La formation du bord du lac a subi samedi soir sa sixième défaite en sept rencontres de championnat, en…