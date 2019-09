Succès grandissant pour la Tsarmê Bike

PAR QUENTIN DOUSSE

Au-delà de l’affluence, les retours «extrêmement positifs des gens» prouvent que la Tsarmê Bike a déjà trouvé son public, qu’elle a voulu le plus large possible en proposant plusieurs niveaux de difficulté sur certains obstacles placés sur les parcours. «Tous les jeunes ne roulent pas uniquement à fond pour le chrono, mais aussi pour la technique et le plaisir. Notre volonté est de transmettre cette envie de commencer le VTT.» Un but largement atteint puisque la Pédale bulloise, club organisateur de l’épreuve comptant pour la Coupe fribourgeoise, affiche complet au niveau de son école de VTT (180 membres environ). «On est victime de notre succès, admet Vincent Droux, puisqu’on doit refuser des inscriptions faute d’encadrement et de moniteurs. Il faut dire que la…