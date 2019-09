Sudistes battus

Echichens - CS Romontois 2-1 (0-1) Buts: 30e Amaron (0-1), 66e Fazlija (1-1), 76e Tshiboko (2-1).

CS Romontois: Fernandes; Bilongue, Bueche, Rey; Pinto, Raetzo (72e Carmona), Rossier, Amaron; Gomes (60e Progin), Rodrigues (86e Kolly), De Sousa (67e Ouattara). Entraîneur: Patrick Da Silva.

LE MATCH. Le CS Romontois ne décolle pas. Après un match nul frustrant concédé à domicile face à Payerne la semaine passée (1-1), les Glânois se sont inclinés dimanche sur le terrain d’Echichens (2-1), non sans avoir, une fois de plus, mené au score. «Nous avons livré une bonne première mi-temps, en prenant l’ascendant sur l’adversaire, se félicite l’entraîneur Patrick Da Silva. Le score à la pause était logique. En deuxième période, les Vaudois nous ont mis davantage de pression, et nous avons perdu en…