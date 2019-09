Téléspectateurs mécontents

A propos de l’émission Coups de cœur d’Alain Morisod.

Ils ont osé! «Ils», c’est la Radio télévision suisse. Les Coups de cœur d’Alain Morisod, hélas, c’est bientôt terminé! La seule émission qui mettait un peu de soleil et de joie de vivre dans des programmes souvent tristounets, les «responsables» l’enterrent et on ne peut rien dire ni faire, comme toujours.

Si les Coups de cœur d’Alain Morisod existent depuis si longtemps, c’est qu’ils font partie de l’ADN de la Romandie. Décision incompréhensible: ça plaît, ça marche et ça fait plaisir à un large public. Un seul sentiment me traverse l’esprit et je ne pense pas être la seule: touche pas à mes Coups de cœur!

Merci de tenir compte, une seule toute petite fois, du souhait de téléspectateurs frustrés.

Valérie Girard, Rue