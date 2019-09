RTS1, JEUDI, À 20 H 15



On imaginait une catastrophe possible, un échec populaire, un raté artistique, c’est un triomphe qu’a suscité la Fête des vignerons. Un deuxième reportage met en lumière les drames familiaux qui se déroulent souvent au sein des couples mixtes lors du divorce.

72 heures au cœur de la Fête des vignerons

Plus d’un million de spectateurs en ville de Vevey, sur 25 jours. Durant 72 heures, Temps présent a suivi trois héros de la Fête: les personnages de La Messagère, Sofia Gonzales, La Libellule, Emi Vauthey, et du Docteur, Jérôme Aké Béda, au cœur du spectacle.

Enfants de couples mixtes, du divorce au kidnapping

Plus d’un tiers des mariages célébrés en Suisse sont binationaux. Et quand le couple divorce, c’est nettement plus compliqué qu’entre Suisses, surtout lorsqu’il…